Новичок «Ростова» Али Соу: Карпин — лучший тренер в моей карьере

Нападающий «Ростова» Али Соу, который перебрался в Россию в зимнее трансферное окно, оценил работу главного тренера команды Валерия Карпина.
«Очень большая личность. Мне нравится с ним работать. У него всегда есть чему научиться — на каждой тренировке он даёт нам много знаний. Он сильный мотиватор. Старается придать мне уверенности.
Жёсткие ли у Карпина тренировки? Да, очень сложные. С первого дня в «Ростове» понял, что у него тяжёлые тренировки, но мне это нравится. Стараюсь прогрессировать на каждом занятии, держать себя в превосходной форме. Карпин дает возможность развиваться.
Я встречал очень много тренеров, особенно в Италии. Но для меня на данный момент лучший — Карпин. Я очень многому у него учусь. Он отличный человек, постоянно помогает и подсказывает мне. И что ещё очень важно для меня — мы постоянно общаемся с тренером. Я рад, что у нас есть контакт с Карпиным и на поле, и за его пределами», — приводит слова Соу «Спорт-экспресс».
- 2 апреля 2021
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