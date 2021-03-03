Али Соу: Занев рассказал мне, как подготовиться к переезду в «Ростов» и Россию

Нападающий «Ростова» Али Соу сообщил, что перед переездом в Россию общался с воспитанником «Спартака» Денисом Давыдовым и экс-защитником «Амкара» Петаром Заневым.

«Когда стало известно об интересе «Ростова», Давыдов позвонил мне. Он был рад поприветствовать меня в России. Занев рассказывал мне про клуб, Россию, и как подготовиться к переезду сюда.

До моего появления в «Ростове» никого не знал, кроме Ерёменко. Один мой друг общался с ним, узнав, что я еду в Ростов», — сказал Соу в видео, опубликованном на YouTube-канале «Ростова».



16 февраля «Ростов» объявил о переходе нападающего софийского ЦСКА Али Соу на правах аренды. Арендное соглашение включает в себя право последующего выкупа трансфера гамбийского футболиста.



Соу выступал в составе софийского ЦСКА с сезона-2018/2019. Забил 32 гола в чемпионате Болгарии. Выступал в Лиге Европы УЕФА. В этом розыгрыше турнира нападающий забил 5 голов в 10 матчах. До перехода в софийский ЦСКА Али Соу имел опыт игры в Италии. Защищал цвета «Кьево», «Лечче», «Пескары» и ряда других команд.