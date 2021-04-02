«Барселона» намерена приобрести Кейна, если не получится взять Холанда

«Барселона» хочет приобрести нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, если не получится купить форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает Sport.es.
Главная цель каталонцев на ближайшее трансферное окно — норвежец Холанд, однако, помимо «Барселоны», на нападающего претендуют мадридский «Реал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Если трансфер норвежца сорвётся, «Барселона» постарается приобрести форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Ещё один запасной вариант — Лаутаро Мартинес из «Интера».
В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Холанд провёл 21 матч и забил 21 гол. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов у норвежца 10 голов в шести играх.
У Гарри Кейна в текущем чемпионате английской Премьер-лиги 17 забитых мячей в 27 встречах.
- 2 апреля 2021
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