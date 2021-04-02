Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» намерена приобрести Кейна, если не получится взять Холанда

«Барселона» намерена приобрести Кейна, если не получится взять Холанда
Футбол / Англия 0

«Барселона» хочет приобрести нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, если не получится купить форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает Sport.es.

Главная цель каталонцев на ближайшее трансферное окно — норвежец Холанд, однако, помимо «Барселоны», на нападающего претендуют мадридский «Реал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Если трансфер норвежца сорвётся, «Барселона» постарается приобрести форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Ещё один запасной вариант — Лаутаро Мартинес из «Интера».

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Холанд провёл 21 матч и забил 21 гол. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов у норвежца 10 голов в шести играх.

У Гарри Кейна в текущем чемпионате английской Премьер-лиги 17 забитых мячей в 27 встречах.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021