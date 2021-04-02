Тухель — о промахе Вернера: на мой взгляд, это был плохой пас Гюндогана. Шутка

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал промах нападающего Тимо Вернера в матче за сборную Германии в 3-м туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с командой Северной Македонии (1:2).

«На мой взгляд, это был плохой пас Илкая Гюндогана! Но это всё шутка. Ситуация непростая, сейчас Вернеру не хватает уверенности, но он всё равно старается и работает для нас.

Тимо по-прежнему забивает за нашу команду, по-прежнему помогает нам, по-прежнему зарабатывает пенальти. Если это самый сложный момент его карьеры, то можно сказать, что она выходит довольно впечатляющей», — цитирует Тухеля BBC.

Напомним, что в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между Германией и Северной Македонией Тимо Вернер не попал по воротам из пределов вратарской.