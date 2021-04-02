Хабиб Нурмагомедов: Криштиану Роналду — лучший футболист в истории

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что считает Криштиану Роналду наиболее выдающимся футболистом в истории. Боец объяснил, почему форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» является лучшим игроком, по его мнению.

«Криштиану Роналду — для меня этот человек лучший за всю историю футбола. Этот человек ещё в 2004 году был в финале, когда португальцы проиграли грекам на Евро. С 2004 года и до сих пор: в этом году он занимает лидирующие позиции в бомбардирской гонке в Серии А. Он 16 лет на вершине и играет на таком уровне», — сказал Хабиб в интервью для ютуб-канала UFC Russia.

Напомним, 14 марта 36-летний португалец превзошёл абсолютный рекорд Пеле по количеству голов за карьеру. На счету легендарного бразильца было 767 забитых мячей.