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Боярский — об уходе Рибалты из «Зенита»: его работа была незаметна, но очень важна

Боярский — об уходе Рибалты из «Зенита»: его работа была незаметна, но очень важна
Футбол / РПЛ 0
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Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал работу спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты.

«Не очень хорошо знаю деятельность Рибалты, хотя понимаю, что она очень важна. Больше обращаю внимание на тренеров и футболистов. Думаю, атмосферу в команде создаёт тренер — это всё же административная единица, а не творческая. Все проблемы решаются на уровне Семака, Тимощука и ведущих игроков.

Не могу сказать, что работа Рибалты была не видна, скорее — незаметна. В театре, например, мы видим работу актёров и режиссёра, а второстепенные личности вроде администрации никого не интересуют. Их работа незаметна, хотя, наверное, очень важна. Так и в «Зените»: работа Рибалты была незаметна, но очень важна», – сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, что ранее в «Зените» подтвердили уход Рибалты.

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