«Атлетико» хочет приобрести Фабиана Руиса

Полузащитник итальянского «Наполи» Фабиан Руис может летом перейти в «Атлетико». По информации журналиста Николо Скиры, мадридский клуб заинтересован в 24-летнем испанце. В прошлом году неаполитанцы отклонили предложение по футболисту в размере € 50 млн.
Ранее сам Руис опроверг информацию о намерении перейти в мадридский клуб. Текущий контракт футболиста с «Наполи» истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне Руис принял участие в 31 матче во всех соревнованиях, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
В декабре 2020 года сообщалось о намерении «Наполи» продлить контракт с 24-летним испанским футболистом, однако Руис ответил отказом. Отмечалось, что в услугах испанского полузащитника были заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Эвертон».
- 3 апреля 2021
-
09:38
-
09:30
-
09:28
-
09:12
-
08:55
-
08:34
-
07:12
-
06:54
-
03:59
-
03:17
-
02:37
-
02:00
-
01:37
-
01:01
-
00:47
-
00:46
-
00:34
-
00:27
-
00:22
-
00:01
- 2 апреля 2021
-
23:50
-
23:38
-
23:29
-
23:09
-
22:56
-
22:49
-
21:55
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:41
-
21:39
-
21:35
-
21:12
-
20:49