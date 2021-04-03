«Атлетико» хочет приобрести Фабиана Руиса

Полузащитник итальянского «Наполи» Фабиан Руис может летом перейти в «Атлетико». По информации журналиста Николо Скиры, мадридский клуб заинтересован в 24-летнем испанце. В прошлом году неаполитанцы отклонили предложение по футболисту в размере € 50 млн.

Ранее сам Руис опроверг информацию о намерении перейти в мадридский клуб. Текущий контракт футболиста с «Наполи» истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне Руис принял участие в 31 матче во всех соревнованиях, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

В декабре 2020 года сообщалось о намерении «Наполи» продлить контракт с 24-летним испанским футболистом, однако Руис ответил отказом. Отмечалось, что в услугах испанского полузащитника были заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Эвертон».