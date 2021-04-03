Артета: Эдегор выглядит действительно счастливым в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о полузащитнике Мартине Эдегоре.



«Не люблю читать между строк, разговариваю с ним каждый день. Я вижу его выражение лица, язык тела. Мартин выглядит действительно счастливым в команде. Его контракт рассчитан до конца сезона. Наша задача — развивать его игровые качества и делать его счастливым настолько, насколько это возможно, чтобы это положительно сказалось на результатах команды», — приводит слова Артеты Football.London.



Напомним, Эдегор перешёл из мадридского «Реала» в лондонский «Арсенал» на правах аренды в январе 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 8 матчах английской Премьер-лиги и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в € 40 млн. С 2014 года вызывается в сборную Норвегии.

«Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении Мартина Эдегора