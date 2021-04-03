Георгий Джикия: верю в чемпионство «Спартака» в этом сезоне

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал слова исполнительного директора клуба Евгения Мележикова, что московская команда должна выиграть чемпионство к столетию клуба.



«У нас ещё этот сезон не закончился, а вы уже про следующий спрашиваете (улыбается). То, что в следующем, юбилейном году хотелось бы подарить нашим болельщикам чемпионство, — это безусловно. Так что всё нормально сказано. Верю ли в чемпионство в этом сезоне? Верю! Даже сильнее, чем это было осенью.



Наверное, из-за того, что осталось меньше времени до финиша, и картина выглядит более объективно. За 20 или 25 туров до конца сложно о чём-то предметно говорить, а сейчас, когда мы на финишной прямой, — почему бы и нет? Мы сделаем для этого всё возможное», — цитирует Джикию «Спорт-экспресс».

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