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«Локомотив» переиграл «Ротор» и продлил победную серию до пяти матчей

«Локомотив» переиграл «Ротор» и продлил победную серию до пяти матчей
Футбол / РПЛ 0

3 апреля «Ротор» принимал московский «Локомотив». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. «Локомотив» переиграл «Ротор» со счётом 2:0 и продлил победную серию в Российской Премьер-Лиге до пяти матчей.

На 21-й минуте полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк с передачи нападающего Рифата Жемалетдинова открыл счёт. А на 79-й минуте Жемалетдинов забил сам, реализовав передачу форварда железнодорожников Виталия Лисаковича.

«Локомотив» в 24 матчах набрал 43 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) остался на 13-м месте. Лидирует «Зенит», который в 23 матчах набрал 48 очков.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
03 апреля 2021, суббота. 14:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Крыховяк – 21'   0:2 Жемалетдинов – 79'
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