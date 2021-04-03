«Локомотив» переиграл «Ротор» и продлил победную серию до пяти матчей
3 апреля «Ротор» принимал московский «Локомотив». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. «Локомотив» переиграл «Ротор» со счётом 2:0 и продлил победную серию в Российской Премьер-Лиге до пяти матчей.
На 21-й минуте полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк с передачи нападающего Рифата Жемалетдинова открыл счёт. А на 79-й минуте Жемалетдинов забил сам, реализовав передачу форварда железнодорожников Виталия Лисаковича.
«Локомотив» в 24 матчах набрал 43 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) остался на 13-м месте. Лидирует «Зенит», который в 23 матчах набрал 48 очков.
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
17:16
-
17:01
-
16:58
-
16:58
-
16:54
-
16:50
-
16:45
-
16:42
-
16:30
-
16:26
-
16:16
-
16:11
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:35
-
15:33
-
15:30
-
15:27
-
15:27
-
15:16
-
15:14
-
15:07
-
15:05
-
15:02
-
14:54
-
14:43
-
14:39
-
14:14
-
14:02
-
13:49
-
13:32
-
13:30
-
13:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам