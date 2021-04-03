«Локомотив» переиграл «Ротор» и продлил победную серию до пяти матчей

3 апреля «Ротор» принимал московский «Локомотив». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. «Локомотив» переиграл «Ротор» со счётом 2:0 и продлил победную серию в Российской Премьер-Лиге до пяти матчей.



На 21-й минуте полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк с передачи нападающего Рифата Жемалетдинова открыл счёт. А на 79-й минуте Жемалетдинов забил сам, реализовав передачу форварда железнодорожников Виталия Лисаковича.



«Локомотив» в 24 матчах набрал 43 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) остался на 13-м месте. Лидирует «Зенит», который в 23 матчах набрал 48 очков.