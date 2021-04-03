Гжегож Крыховяк: «Локомотив» взял реванш у «Ротора» за матч первого круга
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским «Ротором» (2:0). Напомним, польский футболист «железнодорожников» забил первый гол в этой встрече.
«Предстояла серьёзная работа после сборной. Очень тяжёлая игра. Все работали с первых и до последних минут. Разница с матчем первого круга? То было давно. Это был реванш за ту игру. Самое важное, что мы победили и не пропустили. Это важно для всех ребят», — приводит слова Крыховяка «Матч ТВ».
«Локомотив» в 24 матчах набрал 43 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) остался на 13-м месте. Лидирует «Зенит», который в 23 матчах набрал 48 очков.
«Локомотив» переиграл «Ротор» и продлил победную серию до пяти матчей
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