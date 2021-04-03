Защитник «Ахмата» Ненахов – о победе над «Краснодаром»: счёт мог быть ещё крупнее

Защитник «Ахмата» Максим Ненахов поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром».
«Хорошая игра, у нас многое получалось. Счёт говорит сам за себя, хотя он мог быть ещё крупнее. Важную роль сыграли голы, которые мы забили в начале каждого из таймов. Это всегда придаёт уверенности, а против такого соперника как «Краснодар» тем более. По ходу второго тайма немного перестроились, что позволило не только удержать преимущество, но и развить его. Считаю, что по делу одержали крупную победу», – сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, что в 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Ахмат» в гостях разгромил «Краснодар» со счётом 5:0.
После 24 матчей грозненцы с 32 очками занимают 11-е место, краснодарцы (34) располагаются строчкой выше.
- 3 апреля 2021
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