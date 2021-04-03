Джейми Варди проводит 300-й матч за «Лестер Сити» в матчах чемпионата Англии

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Манчестер Сити». Идёт 12-я минута встречи, счёт ничейный — 0:0.
Нападающий хозяев Джейми Варди проводит трёхсотый матч за «Лестер Сити» в матчах чемпионата Англии (63 матча в Чемпионшипе и 237 в АПЛ), забив в этих встречах 135 голов.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Варди проводит 26 матч, на его счету уже 12 голов (6 с пенальти). В сезоне-2015/2016 Джейми стал чемпионом Англии, внеся весомый вклад в первое в истории чемпионство «Лестера». В предыдущем сезоне Джейми Варди в АПЛ провёл 35 матчей и забил 23 гола, став лучшим бомбардиром турнира.
«Лисы» в 29 матчах набрали 56 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (71) — на первом месте.
В первом круге турнира подопечные Хосепа Гвардиолы разгромно уступили «Лестеру» со счётом 2:5. Встреча состоялась 27 сентября 2020 года.
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