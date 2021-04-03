Футболист «Волгаря» на 89-й минуте забил победный гол ударом со своей половины поля

Полузащитник «Волгаря» Александр Болонин на 89-й минуте забил мяч в ворота «Алании» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
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Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В качестве его ассистентов выступили Артур Тиракьянц и Дмитрий Ермаков.
В текущем сезоне Болонин провёл 28 матчей в ФНЛ и забил четыре гола.
«Волгарь» после 34 матчей с 50 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Алания» (60) – на пятом месте.
В 34-м туре «Волгарь» 7 апреля в гостях сыграет с «Текстильщиком», «Алания» в этот же день дома сыграет с «Факелом».
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