Вандерсон – о поражении от «Ахмата»: возможно нам не хватило желания и мотивации

Нападающий «Краснодара» Вандерсон подвёл итоги встречи с «Ахматом».

«Конечно, мы разочарованы таким результатом, сейчас нам очень грустно. Вся команда ответственна за такой счёт. После первого гола было тяжело собраться, вся команда ушла назад. С другой стороны, «Ахмат» довольно плотно играет в обороне, было тяжело их пробить. Возможно, нам не хватило желания и мотивации. Если бы мы сыграли в полную силу, никакая защита бы не устояла. Всё, что мы можем сделать в такой ситуации, это продолжать работать дальше», – передаёт слова Вандерсона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Напомним, что в 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Ахмат» в гостях разгромил «Краснодар» со счётом 5:0.

После 24 матчей грозненцы с 32 очками занимают 11-е место, краснодарцы (34) располагаются строчкой выше.