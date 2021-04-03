Вандерсон – о поражении от «Ахмата»: возможно нам не хватило желания и мотивации

Нападающий «Краснодара» Вандерсон подвёл итоги встречи с «Ахматом».
«Конечно, мы разочарованы таким результатом, сейчас нам очень грустно. Вся команда ответственна за такой счёт. После первого гола было тяжело собраться, вся команда ушла назад. С другой стороны, «Ахмат» довольно плотно играет в обороне, было тяжело их пробить. Возможно, нам не хватило желания и мотивации. Если бы мы сыграли в полную силу, никакая защита бы не устояла. Всё, что мы можем сделать в такой ситуации, это продолжать работать дальше», – передаёт слова Вандерсона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
Напомним, что в 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Ахмат» в гостях разгромил «Краснодар» со счётом 5:0.
После 24 матчей грозненцы с 32 очками занимают 11-е место, краснодарцы (34) располагаются строчкой выше.
- 3 апреля 2021
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