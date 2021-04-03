Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сенсационный разнос «Краснодара» — в видеообзоре матча с «Ахматом»

Сенсационный разнос «Краснодара» — в видеообзоре матча с «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» проиграл «Ахмату». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:0.

На 5-й минуте Евгений Харин открыл счёт. Мирослав Богосавац с левого фланга вырезал шикарный кросс на дальний угол вратарской, откуда Харин ударом в касание направил мяч в ворота, поймав Матвея Сафонова на противоходе. На 49-й минуте Андрей Семёнов забил второй гол. Исмаэл Силва со стандартного положения выполнил подачу к линии вратарской, откуда Семёнов без прыжка головой вколотил мяч в сетку ворот.

Спустя две минуты Исмаэл здорово сработал в отборе, далее сделал передачу низом к штрафной, которую подхватил Бернард Бериша, на скорости обыграл вратаря и закатил мяч в ворота. На 68-й минуте Бериша оформил дубль. Вышли гости в очередную острую контратаку, в которой Ладислав Альмаси получил передачу на ход, а уже пас на дальнюю штангу замкнул Бериша, в падении переправивший мяч в угол ворот. В добавленное время мяч от Алексея Ионова залетел в ворота «Краснодара».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021