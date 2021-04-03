Шварц: я доволен игрой Нойштедтера. Не знал, что он забил первый гол за «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре полузащитника бело-голубых Романа Нойштедтера.
«Не знал, что сегодня Нойштедтер забил первый гол за «Динамо». Я доволен его игрой. Роман достаточно вариативный игрок, который может сыграть как на позиции опорника, так и центрального полузащитника», – передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Напомним, что в 24-м туре РПЛ «Динамо» дома обыграло «Уфу» со счётом 4:0, а Нойштедтер отличился на 52-й минуте. Помимо Романа в этой игре забили Даниил Лесовой, Константин Тюкавин и Николай Комличенко.
После 24 матчей динамовцы с 42 очками занимают четвёртое место. «Уфа» (14) – 15-е. В следующем туре бело-голубые 11 марта сыграют с «Уралом».
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
21:50
-
21:49
-
21:46
-
21:42
-
21:36
-
21:31
-
21:26
-
21:26
-
21:25
-
21:21
-
21:05
-
20:59
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:29
-
20:20
-
20:13
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:52
-
19:49
-
19:49
-
19:46
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:27
-
19:16
-
19:09
-
19:07
-
19:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам