Шварц: я доволен игрой Нойштедтера. Не знал, что он забил первый гол за «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре полузащитника бело-голубых Романа Нойштедтера.

«Не знал, что сегодня Нойштедтер забил первый гол за «Динамо». Я доволен его игрой. Роман достаточно вариативный игрок, который может сыграть как на позиции опорника, так и центрального полузащитника», – передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.



Напомним, что в 24-м туре РПЛ «Динамо» дома обыграло «Уфу» со счётом 4:0, а Нойштедтер отличился на 52-й минуте. Помимо Романа в этой игре забили Даниил Лесовой, Константин Тюкавин и Николай Комличенко.



После 24 матчей динамовцы с 42 очками занимают четвёртое место. «Уфа» (14) – 15-е. В следующем туре бело-голубые 11 марта сыграют с «Уралом».