Газизов – об уходе Рахимова: ситуация для нас тяжёлая. Но я верю, что мы справимся

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал уход Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.

«Приняли отставку Рахимова. Для нас это непредвиденная ситуация. Пошли по пути, чтобы перевернуть это все. Очень благодарен Рашиду, тяжелое для него решение. Ситуация тяжёлая, команда опустошена. Было видно, что сегодня эмоции были не на высоком уровне. Я верю в клуб, верю, что мы справимся», – сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что на пресс-конференции после матча «Динамо» – «Уфа» Рахимов сказал о намерении уйти в отставку.

Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась победой динамовцев со счётом 4:0. После 24 туров РПЛ «Динамо» с 42 очками занимает четвёртое место, «Уфа» (14) – 15-е.