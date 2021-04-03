Лесовой: надеюсь, дальше буду забивать в каждом матче или хотя бы через матч

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой поделился эмоциями от того, что прервал свою безголевую серию.



«Долго не получалось забить, может быть это немного давило на меня. Надеюсь, после этого мяча вернутся все мои голы, и буду дальше забивать в каждом матче или хотя бы через матч. В моменте с голом я принял мяч, увидел, что есть ещё пространство, прокинул его на десять метров, пробежал и, даже когда защитники догоняли, не было времени тормозить, поэтому сразу принял решение бить. У нас были ещё моменты, но мы достаточно реализовали. Оставим ещё на кубковую игру.



Что касается чемпионства, то пока не надо этим разбрасываться. Мы идём от игры к игре, а что будет — посмотрим в конце сезона», – передаёт слова Лесового корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.



Напомним, что в 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» обыграло «Уфу» со счётом 4:0, а Даниил Лесовой открыл счёт в этой встрече.