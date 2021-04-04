«Милан» не будет выкупать Мейте у «Торино»
Полузащитник «Торино» Суалихо Мейте, выступающий в аренде в «Милане», вернётся в туринский клуб. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, миланцы не планируют выкупать права на 27-летнего француза за € 9 млн, поэтому игрок вернётся в «Торино».
В нынешнем сезоне Мейте провёл 15 матчей за «Милан», в которых отметился голевой передачей. За свою карьеру Мейте также выступал за «Бордо», «Монако», «Зюлте-Варегем», «Лилль» и «Осер».
Ранее сообщалось, что «Милан» вернёт выступающего за клуб на правах аренды 22-летнего португальского защитника Диогу Далота в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, «россонери» не будут выкупать футболиста у англичан из-за высокой цены (€ 20 млн).
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