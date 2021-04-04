Куман: новое руководство довольно нами
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о поддержке со стороны нового руководства.
«Они очень довольны. Но это нормально после внесенных нами изменений. В ноябре мы не могли ожидать, что будем сражаться за чемпионство и останемся в одной игре от победы на Кубке Испании. Мы знаем, что должны продолжать работать и побеждать в матчах. Как сказал президент, у нас есть уверенность, и теперь мы – тренеры и игроки – должны проявить себя», – цитирует Кумана Sport.es.
Напомним, что в начале марта Жоан Лапорта вернулся на пост президента «Барселоны».
В текущем сезоне испанской Примеры каталонцы с 62 очками занимают третье место. Строчкой выше идёт «Реал», у которого 63 балла в 29 встречах, лидирует – «Атлетико» с 66 очками в 28 играх.
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