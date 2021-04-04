Парфёнов: ещё достаточно туров, где можно набирать очки

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился мнением об игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«Игра так складывалась, что могли вести в счёте, игра могла развиваться по-другому, но можно сказать, что стандарт решил исход, потому что соперник свой стандарт использовал, а мы нет. Думаю, обоюдные шансы были что у той команды, что у другой. Во втором тайме немного перестроились, начали оказывать давление, создавать моменты, но реализация – та фаза, о которой ты можешь говорить, что нужно забить, но игроки же тоже это понимают.
Конечно, нереализованный пенальти подломил команду. Забивай, получай преимущество. Прекрасно понимаете, что это была вторая минута и всё могло бы пойти по-другому. Но мы сейчас рассуждаем о том, если бы, да кабы, а это неправильно. Я хочу сказать, что это хороший матч. Моменты были в атаке, иногда вели игру. Но так сезон складывается, что с самого начала нужно терпеть и двигаться дальше. Ещё достаточно туров, где можно набирать очки», – сказал Парфёнов в эфире Матч Премьер.
Напомним, что матч 24-го тура РПЛ «Урал» – «Арсенал» завершился победой хозяев со счётом 2:0.
В 25-м туре РПЛ «Арсенал» 11 апреля примет «Краснодар».
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