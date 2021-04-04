Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Тамбова» – правильное решение

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Тамбова» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«Мешков пропустил момент, помощник помочь не мог. Алиев поднимал руку, она в неестественном положении, поэтому назначить 11-метровый в ворота «Тамбова» – правильное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Тамбов» — ЦСКА в эти минуты проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. К 43-й минуте встречи счёт 1:1. Первый гол забил Артём Архипов, реализовав пенальти. Никола Влашич сравнял счёт, забив с 11-метровой отметки. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — ЦСКА.