«Увидим тебя во главе твоего любимого клуба». Сёмин отреагировал на отставку Мусаева

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на уход Мурада Мусаева с должности наставника «Краснодара».
«Хочу выразить поддержку моему молодому коллеге Мураду Мусаеву. Мурад вырос в системе клуба, получил глубокие знания и уже громадный опыт! С тобой «Краснодар» дважды выиграл бронзовые медали чемпионата России, 1/8 Лиги Европы, ты прошёл сложный отбор Лиги чемпионов, и «Краснодар» впервые увидел лучшие команды Европы! В футболе много факторов, которые играют большую роль в конечном результате! Я уверен, что мы увидим тебя во главе твоего любимого клуба! Удачи тебе», — написал Сёмин в своём «инстаграме».
Напомним, Мусаев объявил об уходе из «Краснодара» 3 апреля. Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Краснодара» намерено назначить главным тренером команды белорусского специалиста Виктора Гончаренко, недавно ушедшего из ЦСКА.
- 4 апреля 2021
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