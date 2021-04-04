Алексей Поляков вернулся в «Локомотив». Он занял тренерскую должность
Экс-голкипер «Локомотива» Алексей Поляков вернулся в клуб. Он занял должность тренера вратарей молодёжного состава, информирует официальная пресс-служба «железнодорожников».
«Эмоции от возвращения самые положительные. Вернулся, скажем так, домой. Уже в который раз, даже не помню, в какой именно (смеётся). Здесь знакома практически каждая дорожка. Могу ходить с закрытыми глазами. Ребят я помню ещё по академии. Их уровень, конечно же, вырос в разы. Давно их не видел и рад вернуться к работе с ними», — цитирует Полякова официальный сайт «Локомотива».
Поляков выступал в составе «Локомотива» с 1995 по 2008 год. В 2012 году он завершил карьеру во второй команде «железнодорожников». Ранее Поляков занимал должность тренера вратарей в «Торпедо».
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