Алексей Поляков вернулся в «Локомотив». Он занял тренерскую должность

Экс-голкипер «Локомотива» Алексей Поляков вернулся в клуб. Он занял должность тренера вратарей молодёжного состава, информирует официальная пресс-служба «железнодорожников».

«Эмоции от возвращения самые положительные. Вернулся, скажем так, домой. Уже в который раз, даже не помню, в какой именно (смеётся). Здесь знакома практически каждая дорожка. Могу ходить с закрытыми глазами. Ребят я помню ещё по академии. Их уровень, конечно же, вырос в разы. Давно их не видел и рад вернуться к работе с ними», — цитирует Полякова официальный сайт «Локомотива».

Поляков выступал в составе «Локомотива» с 1995 по 2008 год. В 2012 году он завершил карьеру во второй команде «железнодорожников». Ранее Поляков занимал должность тренера вратарей в «Торпедо».