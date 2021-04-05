Бруну Фернандеш: я не увидел гол Рашфорда, потому что мне чуть не сломали ногу!

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, почему не увидел гол одноклубника Маркуса Рашфорда в ворота «Брайтона» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Манкунианцы одержали победу со счётом 2:1.

«Я не увидел его, потому что кто-то чуть не сломал мне голеностоп! Но я рад за команду и за Маркуса. Он приложил немало усилий, ведь все знают, как нелегко возвращаться после травмы. Он очень помог нам. Все игроки прикладывают усилия. Наше давление при первом голе было очень хорошим, мы вынудили соперника ошибиться. Я подобрал мяч, отдал его Маркусу, он забил. В команде все радуются, когда мы побеждаем. Не так важно, кто забивает», — цитирует Фернандеша официальный сайт клуба.

Видео гола Маркуса Рашфорда