Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на ситуацию с травмой Маркуса Рашфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал эпизод с травмой нападающего Маркуса Рашфорда. Вчера, 4 апреля, Рашфорд отметился голом в матче Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:1) и был вынужден покинуть поле на 73-й минуте из-за травмы.

«Надеюсь, он сможет быстро восстановиться. Ему пришлось досрочно покинуть поле, но он крепкий парень. Его действия в эпизоде с голом были великолепны. Он сыграл спокойно и выдержано. Маркус много работал над этим», — приводит слова Сульшера BBC.

Подопечные Сульшера в 30 матчах набрали 60 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 14 очков (имея матч в запасе). «Брайтон» (32) — на 16-м месте.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»