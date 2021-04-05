У Магнуссона разрыв ахиллова сухожилия. Игрок ЦСКА перенесёт операцию
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава, сообщает пресс-служба армейцев. Игрок в ближайшее время перенесёт операцию.
Напомним, Магнуссон получил травму во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1). Исландского защитника унесли с поля на носилках. Вместо него на поле на 70-й минуте встречи вышел защитник Вадим Карпов.
«Скорейшего восстановления, Хёрдур», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦСКА в соцсетях.
Магнуссон перешёл в московский ЦСКА из «Бристоль Сити» в 2018 году. В нынешнем сезоне исландский футболист принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Олич: травма Магнуссона оказалась серьёзной
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