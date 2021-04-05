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16-летний форвард дортмундской «Боруссии» Мукоко выбыл до конца сезона из-за травмы

16-летний форвард дортмундской «Боруссии» Мукоко выбыл до конца сезона из-за травмы
Футбол / Германия 0
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко получил травму стопы, сообщает пресс-служба немецкого клуба. 16-летний футболист выбыл до конца сезона-2020/2021.

Напомним, 15 декабря прошлого года Мукоко стал самым молодым игроком, который вышел в стартовом составе на матч Бундеслиги. Форвард появился в стартовом составе «шмелей» в возрасте 16 лет и 25 дней. Предыдущим рекордсменом был Нури Шахин, который дебютировал в возрасте 16 лет и 335 дней. Уже 19 декабря Мукоко стал самым молодым автором гола в Бундеслиге.

Дортмундская «Боруссия» в 27 матчах набрала 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (64). В тройку лидеров входят «РБ Лейпциг» (57) и «Вольфсбург» (54).

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