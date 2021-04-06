Рональд Куман остался недоволен уровнем «Барселоны» в матче с «Вальядолидом»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу в матче с «Вальядолидом», Встреча 29-го тура испанской Примеры проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонского клуба.

«Команда была далека от своего уровня. «Вальядолид» хорошо поработал в обороне. Но мы знаем, как терпеть, и мы заслужили победу. Команда показала, что она способна побеждать. В команде не было свежести, это может быть из-за проблем со сборной, перерыва. Я видел другую команду, но мы способны побеждать», — приводит слова Кумана Marca.

«Барселона», набрав в 29 матчах 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе мадридского «Реала», который идёт на третьем месте, 63 очка. Лидирует в чемпионате «Атлетико» (66). «Вальядолид», в свою очередь, набрав 28 очков, находится на 16-м месте.