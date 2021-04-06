«Очевидное воровство. Позор». Мэр Вальядолида об удалении в матче с «Барселоной»
Мэр Вальядолида Оскар Пуэнте отреагировал на удаление футболиста «Вальядолида» в матче с «Барселоной». Встреча 29-го тура испанской Примеры проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонского клуба. С 79-й минуты «Вальядолид» играл в меньшинстве. Красную карточку получил нападающий гостей Оскар Плано.
«Это очевидное воровство. Немыслимый позор», — написал Пуэнте в своём «твиттере».
«Барселона», набрав в 29 матчах 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе мадридского «Реала», который идёт на третьем месте, 63 очка. Лидирует в чемпионате «Атлетико» (66). «Вальядолид», в свою очередь, набрав 28 очков, находится на 16-м месте.
«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Вальядолидом»
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