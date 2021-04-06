Видео эпизода из ПФЛ с броском мяча в лицо сопернику стало вирусным

В матче ПФЛ КАМАЗ — «Челябинск» (3:1) игрок гостей кинул мяч в лицо сопернику во время вбрасывния аута. Видео эпизода стало вирусным в Сети.
К примеру, ролик опубликовал популярный инстаграм-аккаунт «433», у которого более 35 млн подписчиков. Видео набрало более 5 млн просмотров. Ролик прокомментировали и профессиональные футболисты, среди которых защитник «Сельты» и сборной Колумбии Джейсон Мурильо.
Инцидент с вбросом аута произошёл на 27-й минуте матча. Футболист «Челябинска» Илья Сальников вводил мяч из-за боковой, а игрок челнинской команды Роман Янушковский пытался ему помешать. В итоге Сальников бросил мяч в лицо Янушковскому, за что получил прямую красную карточку. Матч команд закончился со счётом 3:1, все голы были забиты во втором тайме.
- 6 апреля 2021
-
10:37
-
10:27
-
10:26
-
10:26
-
09:58
-
09:52
-
09:37
-
09:29
-
09:22
-
09:00
-
08:30
-
06:48
-
05:21
-
03:41
-
02:40
-
01:58
-
01:37
-
01:24
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:42
-
00:40
-
00:36
-
00:11
-
00:09
- 5 апреля 2021
-
23:55
-
23:21
-
23:12
-
23:00
-
22:55
-
22:45
-
22:34
-
22:32
-
22:15