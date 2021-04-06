Видео эпизода из ПФЛ с броском мяча в лицо сопернику стало вирусным

В матче ПФЛ КАМАЗ — «Челябинск» (3:1) игрок гостей кинул мяч в лицо сопернику во время вбрасывния аута. Видео эпизода стало вирусным в Сети.

К примеру, ролик опубликовал популярный инстаграм-аккаунт «433», у которого более 35 млн подписчиков. Видео набрало более 5 млн просмотров. Ролик прокомментировали и профессиональные футболисты, среди которых защитник «Сельты» и сборной Колумбии Джейсон Мурильо.

Инцидент с вбросом аута произошёл на 27-й минуте матча. Футболист «Челябинска» Илья Сальников вводил мяч из-за боковой, а игрок челнинской команды Роман Янушковский пытался ему помешать. В итоге Сальников бросил мяч в лицо Янушковскому, за что получил прямую красную карточку. Матч команд закончился со счётом 3:1, все голы были забиты во втором тайме.