Директор по развитию «Тоттенхэма» в Восточной Европе предложил сделать призовой фонд в РПЛ

Директор по развитию «Тоттенхэм Хотспур» в Восточной Европе Роман Дубов рассказал, как можно реформировать Российскую Премьер-Лигу за счёт создания призового фонда.



«Что бы мы ни говорили, но в России плавно меняются основные процессы. 10 лет назад никто бы не понял, о чем вообще речь: телеправа, доходы в дни матчей, бизнес вокруг стадиона, академия… Сейчас все понимают, что изменения нужны, что клубам и лиге надо жить по-другому. Конечно, совсем от государственного финансирования мы не откажемся, но, мне кажется, его станет меньше. Уже сейчас появляются клубы в ПФЛ и ФНЛ с частным капиталом, возникают более простые модели монетизации, мир становится более глобальным. Мне лично кажется, что надо инвестировать в лигу, как делает Ла Лига или АПЛ: большие ТВ-права и большие призовые создают конкуренцию и перспективы для роста. А ещё это отличные условия для инвестиций.



Если сделать призовой фонд хотя бы $300-400 млн долларов в РПЛ и распределять деньги в зависимости от результата (условно 70, 60, 50 — за первые места и по 15-20 последней), то выстроится очередь из желающих инвестировать в футбол. Деньги на фонд можно собрать за счет тех же госкомпаний, которые сегодня добровольно-вынуждено субсидируют клубы: «Газпром», «Лукойл», «ВТБ», «ВЭБ», «Роснефть», «Сбер» и так далее плюс какие-то региональные выплаты. Они будут спонсировать лигу или станут её акционерами с прозрачным менеджментом, отчетностью и управлением. Тогда и коррупции будет поменьше, и станет понятен уровень менеджмента в конкурентной борьбе.



Дальше можно сделать налоговые каникулы или большие послабления для лиги и клубов на 5-10 лет. Уверен, что 100 млн можно заработать на ТВ-правах (если даже на Кипре, где население 800 тысяч, ТВ-права стоят € 30 млн в год). Все привыкают платить за контент. Уверен, вы платите за «Нетфликс», «Кинопоиск» или «Спотифай» и так далее. Время Дикого Запада проходит, молодежь растёт с пониманием, что за контент надо платить. Важно делать качественный контент, улучшать картинку, качество и, самое главное, научиться продавать. Я рад, что «Окко» и «Яндекс» приходят на этот рынок, это создаст большую конкуренцию и возможности.



Испанская Ла Лига взяла в президенты инвест-банкира: четкая программа, экспансия в разные страны, диджитализация, мощный менеджерский блок, — и её коммерческая составляющая увеличилась в десятки раз, а пропасть между «Реалом», «Барселоной» и остальными клубами уменьшилась в разы. Можно дать возможность создавать эндаумент-фонды для инвестирования в будущее и много других инициатив. Так финансируется американский спорт. Было бы желание, идей можно найти много», — цитирует Дубова «Матч ТВ».