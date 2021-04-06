Уткин: не понимаю позицию Гончаренко. Ему бы батарейки перезарядить не было лишним

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о назначении экс-наставника ЦСКА Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».



«Я вот, честно, не понимаю в альянсе «Краснодар» — Гончаренко позицию тренера. После такого расставания, как у него вышло с ЦСКА — он ведь там зашёл в тупик, как ни крути — через примерно неделю нырнуть другой тупик разруливать… В общем, тут бы батарейки перезарядить не было лишним. Хотя чёрт знает, какие у кого аккумуляторы. Да я и не обязан всё понимать. Просто недоумеваю. Поглядим», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Ранее должность наставника «быков» покинул Мурад Мусаев. В последнем матче под его руководством краснодарцы на своём поле разгромно проиграли «Ахмату» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги (0:5). В свою очередь, Гончаренко был уволен из ЦСКА в конце марта.

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