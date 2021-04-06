Масалитин: в «Краснодаре» поторопились, сейчас Гончаренко ничего с командой не сделает

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером «Краснодара».
«Галицкому нравилась работа Гончаренко, это давно не секрет. Ходили разговоры, что есть договорённость о его переходе летом. Случилось раньше. Но Гончаренко, как и Олич, оказался заложником ситуации. Они команду не готовили, пришли, а до конца чемпионата осталось несколько туров. Своё не можешь привить, потому что разрушишь старое. А старым не можешь пользоваться, потому что не ты команду готовил.
Ничего хорошего ни у «Краснодара», ни у ЦСКА до конца сезона не будет. Лучше бы доигрывали со старыми тренерами. Но у Гончаренко есть Мусаев, а у Олича — братья Березуцкие, которые могут подсказать. Мне кажется, в «Краснодаре» поторопились. Гончаренко надо было немножко отдохнуть. Сейчас он ничего не сделает с командой.
Гончаренко переманивать в «Краснодар» Березуцких нет смысла. Эти люди отдали много лет ЦСКА и сделали имя и себе, и клубу. Если они покинут команду, то это будет очень болезненно воспринято болельщиками. Терять своих тренеров никуда не годится.
Уживутся ли Галицкий и Гончаренко? Я думаю, все условия оговорены: куда Гончаренко может соваться, куда нет. Иначе это ни к чему хорошему не приведёт. Мусаев был удобен Галицкому, потому что ему можно было давать советы вплоть до замен. Смысл тренера приглашать, когда сам можешь руководить?" — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 6 апреля 2021
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