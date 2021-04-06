Виктор Гончаренко возглавил «Краснодар»

«Краснодар» на своём официальном сайте объявил о назначении бывшего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко на пост главного тренера. Контракт с белорусским специалистом рассчитан до лета 2023 года.



В марте «Чемпионат» сообщал, что Гончаренко является основным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара».



Ранее должность наставника «быков» покинул Мурад Мусаев. В последнем матче под его руководством краснодарцы на своём поле разгромно проиграли «Ахмату» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги (0:5). В свою очередь, Гончаренко был уволен из ЦСКА в конце марта.



«Краснодар», набрав 34 очка в 24 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 9 очков.

Фото: Официальный сайт ФК «Краснодар»