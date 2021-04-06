Головин — в запасе «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Метцем»
Российский полузащитник Александр Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Метцем» и начнёт встречу на скамейке запасных. Встреча состоится сегодня, 6 апреля, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей. Начало матча — в 19:45 мск.
«Монако»: Маецки, Балло-Туре, Марипан, Бадьяшиль, Дисаси, Сидибе, Фофана, Матацо, Желсон, Бен-Йеддер, Фолланд.
Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.
Ранее в матче 1/8 финала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» обыграл «Лилль» со счётом 3:0. Действующим обладателем трофея является парижский клуб.
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