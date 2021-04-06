«Монако» обыграл «Метц» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Франции

В матче 1/8 финала французской Лиги 1 «Монако» принимал «Метц». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершилась победой хозяев в серии пенальти (0:0, 5:4 — по пенальти).



В серии послематчевых пенальти полузащитник «Метца» Хабиб Майга не сумел реализовать 11-метровый удар, в то время как игроки «Монако» реализовали все пенальти.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку монегасков на эту встречу, однако так и не появился на поле.



Таким образом, «Монако» вышел в следующую стадию турнира, а «Метц» завершил своё выступление в турнире. Ранее в матче 1/8 финала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» обыграл «Лилль» со счётом 3:0. Действующим обладателем Кубка Франции является «Пари Сен-Жермен».