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«Монако» обыграл «Метц» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Франции

«Монако» обыграл «Метц» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
Футбол / Франция 0

В матче 1/8 финала французской Лиги 1 «Монако» принимал «Метц». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершилась победой хозяев в серии пенальти (0:0, 5:4 — по пенальти).

В серии послематчевых пенальти полузащитник «Метца» Хабиб Майга не сумел реализовать 11-метровый удар, в то время как игроки «Монако» реализовали все пенальти.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку монегасков на эту встречу, однако так и не появился на поле.

Таким образом, «Монако» вышел в следующую стадию турнира, а «Метц» завершил своё выступление в турнире. Ранее в матче 1/8 финала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» обыграл «Лилль» со счётом 3:0. Действующим обладателем Кубка Франции является «Пари Сен-Жермен».

Кубок Франции. 1/8 финала
06 апреля 2021, вторник. 19:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 0
5 : 4
Метц
Метц
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