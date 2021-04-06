«Реал» — «Ливерпуль»: Винисиус забил третий гол «сливочных», оформив дубль

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимает «Ливерпуль». Встреча проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.
«Реал» забил третий гол на 65-й минуте. Дубль оформил Винисиус Жуниор. Быстрая атака «Реала», в результате которой бразилец получил мяч в штрафной площади и пробил в нижний угол. Теперь счёт на табло — 3:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Ливерпуль».
Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.
В других четвертьфинальных парах «Манчестер Сити» встречается с дортмундской «Боруссией», «Бавария» проведёт два матча с «Пари Сен-Жермен», а «Порту» сойдётся с лондонским «Челси».
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