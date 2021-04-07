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Гвардиола: «Манчестер Сити» поедет в Дортмунд, чтобы выиграть

Гвардиола: «Манчестер Сити» поедет в Дортмунд, чтобы выиграть
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» (2:1).

«Лучше выиграть, чем сыграть вничью. Мы участвуем в Лиге чемпионов, чтобы побеждать. Второй тайм команда провела гораздо лучше, было несколько действительно опасных моментов, но реализовать их не удалось.

Соперник силён, у них есть отличные футболисты. Трудно будет навязать свою игру, но у нас есть преимущество. Пересмотрим матч, внесём некоторые изменения и поедем в Дортмунд, чтобы выиграть. Дортмундская «Боруссия» — типичный клуб Лиги чемпионов. Сильный соперник, но мы сделаем всё, чтобы выиграть. Мы проанализируем наше выступление», — приводит слова Гвардиолы BT Sport.

Де Брёйне: «Манчестер Сити» следовало забивать больше в матче с дортмундской «Боруссией»
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