Эммануэль Пети: мой уход из «Арсенала» был ошибкой. Я пошёл на поводу у бывшей жены

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети признался, что пожалел о переходе в «Барселону» в 2000 году.

«Я очень быстро влюбился в „Арсенал“ и его болельщиков. Уход из клуба был большой ошибкой. Оглядываясь назад, я понимаю, что покинул клуб только из-за своего эго. После победы на чемпионате Европы 2000 года у меня было две недели отпуска, и я помню, что отправился со своей бывшей женой во Францию.

Она вела машину, и тут позвонил телефон. Я видел, что звонит Арсен Венгер, и ответил. Он сказал, что «Барселона» хочет меня подписать. Я спросил Арсена о его мнении, и он заявил: «Если хочешь уйти, удачи». Я почувствовал, что «Арсенал» не хочет удерживать меня. Из-за этого чувства я стал думать, что будущее стоит связать с другим клубом.

После того разговора я думал, что «Арсенал» уже принял решение. Мне нужно было согласовать условия с «Барселоной», я это и сделал. Но я жалею о том переходе. Я не хотел переходить в «Барселону». Думаю, я просто пошёл на поводу у жены. Она устала жить в Лондоне, так как привыкла жить там, где много солнца", — цитирует Пети Mirror.