Гаэль Клиши: Агуэро подошёл бы «Арсеналу», но он любит солнце

Бывший защитник «Арсенала» Гаэль Клиши оценил возможность перехода в лондонский клуб нападающего Серхио Агуэро. Ранее аргентинец объявил, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона.

«Он может перейти в „Арсенал“, это точно. Но хочет ли он этого? 10 лет в „Манчестер Сити“ — достаточно. Думаю, он перейдёт туда, где будет больше наслаждаться игрой. Видит ли он себя в другом английском клубе? Вот в чём вопрос. Он любит солнце.

Я бы хотел, чтобы он остался в Англии, чтобы вышел на второе или третье место по голам, но, думаю, он покинет Премьер-лигу. Агуэро подошёл бы «Арсеналу» по манере игры. Они показывают красивый футбол, создают моменты, но я сомневаюсь, что он туда перейдёт. Я почти уверен, что он отправится в Испанию", — приводит слова Клиши Goal со ссылкой на Stadium Astro.

Гол Серхио Агуэро в ворота «Фулхэма»