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«Енисей» в большинстве переиграл «СКА-Хабаровск»

«Енисей» в большинстве переиграл «СКА-Хабаровск»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

7 апреля «Енисей» принимал «СКА-Хабаровск» в 35-м туре Футбольной национальной лиги. Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. «Енисей» переиграл «СКА-Хабаровск» со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой из Благовещенска. В качестве ассистентов выступили Владислав Назаров и Рустам Равилов.

Счёт на 28-й минуте матча открыл полузащитник «Енисея» Александр Ломакин. На 44-й минуте полузащитник «СКА-Хабаровска» Максим Мартусевич получил прямую красную карточку. На 92-й минуте Александр Зотов установил окончательный счёт.

«Енисей» за 35 матчей набрал 50 очков и сохранил 12-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (50) – остался на 10-м.

ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
07 апреля 2021, среда. 14:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Ломакин – 28'   2:0 Зотов – 90+2'
Удаления: нет / Мартусевич – 44'
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