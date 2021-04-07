«Енисей» в большинстве переиграл «СКА-Хабаровск»

7 апреля «Енисей» принимал «СКА-Хабаровск» в 35-м туре Футбольной национальной лиги. Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. «Енисей» переиграл «СКА-Хабаровск» со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой из Благовещенска. В качестве ассистентов выступили Владислав Назаров и Рустам Равилов.



Счёт на 28-й минуте матча открыл полузащитник «Енисея» Александр Ломакин. На 44-й минуте полузащитник «СКА-Хабаровска» Максим Мартусевич получил прямую красную карточку. На 92-й минуте Александр Зотов установил окончательный счёт.



«Енисей» за 35 матчей набрал 50 очков и сохранил 12-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (50) – остался на 10-м.