Сульшер рассказал о готовности Рашфорда в преддверии матча Лиги Европы с «Гранадой»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что нападающий Маркус Рашфорд может принять участие в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой».
Напомним, 4 апреля Рашфорд отметился голом в матче английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:1) и был вынужден покинуть поле на 73-й минуте из-за травмы.
«Я не могу раскрыть всю информацию о команде. Маркус приехал на матч с нами, и завтра мы примем решение, попадёт ли он в стартовый состав или останется на скамейке запасных. Не думаю, что он проведёт на поле 90 минут», — приводит слова Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 8 апреля, в Испании. Начало встречи — в 22:00 мск.
Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на ситуацию с травмой Маркуса Рашфорда
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