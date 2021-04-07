«Ахмат» — «Уфа»: составы команд на матч 1/4 финала Кубка России

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Уфы» на матч 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Харин.
Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель Ромеро, Кармаев, Садулаев, Адуев, Кадыров, Мелкадзе, Алмаши.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Морозов, Плиев, Камилов, Бауэр, Урунов, Бизоза, Сысуев, Андрич.
Запасные: Шафинский, Йокич, Иванов, Кротов, Голубев, Милетич, Жамалетдинов.
«Ахмат» на групповом этапе Кубка России разгромил «Знамя» (3:0) и одолел «Шинник» (1:1, 4:3 пен), а в 1/8 финала переиграл «Ростов» (1:0). В свою очередь «Уфа» в группе победила «Ленинградец» (1:0) и «Чертаново» (4:0), а на первой стадии плей-офф обыграла «Урал» (3:0).
- 7 апреля 2021
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