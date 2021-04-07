«Бавария» — «ПСЖ»: Килиан Мбаппе открыл счёт

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Пари Сен-Жермен». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). К пятой минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бавария» — «ПСЖ».

На третьей минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Результативную передачу отдал форвард парижан Неймар.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Хавьер Эстрада Фернандес.



Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск.