Эрик Дайер: я бы хотел, чтобы мой прах развеяли на стадионе «Тоттенхэма»
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Эрик Дайер ответил на вопрос о том, где он хотел бы быть похоронен.
«Я бы хотел, чтобы мой прах развеяли на стадионе „Тоттенхэм Хотспур“», — приводит слова Дайера Evening Standard.
27-летний Дайер — воспитанник лиссабонского «Спортинга»: его родители переехали из Великобритании в Португалию, так как его матери предложили работу на чемпионате Европы 2004 года. За «Тоттенхэм» Дайер выступает с 2014 года. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник провёл за команду 21 матч. В турнирной таблице команда Жозе Моуринью занимает шестое место.
11 апреля «Тоттенхэм» в рамках 31-го тура АПЛ примет «Манчестер Юнайтед».
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