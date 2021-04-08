Василий Уткин: давайте сделаем храм Святого VAR. Для судей можно ввести штатный молебен

Известный блогер Василий Уткин пошутил над ситуацией с футболистами «Тамбова». Полузащитника Дмитрия Германа и нападающего Александра Еркина вызвали в Российский футбольный союз в связи с подозрением в ставках, однако второй отказался проходить проверку на полиграфе.



«Один из футболистов отказался давать показания на полиграфе, сказав, что он ходит в церковь и поэтому врать не может. Друзья мои, если бы действительно была такая история… Достаточно было бы человека не на полиграфе проверить, а просто какого-нибудь спорного судью в церковь завести.



Вообще, давайте сделаем в России какой-нибудь один храм — Святого VAR, например. И там установим VAR, который работал бы на все матчи чемпионата России. Это бы гарантировало, по мысли тамбовского футболиста, отсутствие ошибок у VAR. Ну и у судей, наверное, тоже. Вообще, для судей можно ввести штатный молебен. Другое дело, что необязательно они все христиане, но это было бы хорошим, действенным методом», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Подозреваемый в ставках футболист «Тамбова» объяснил отказ пройти тест на полиграфе