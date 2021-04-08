Бывший вице-президент «Спартака» Измайлов вошёл в комитет РФС по маркетингу

Бюро Исполкома Российского футбольного союза утвердило новый состав своего комитета по маркетингу.
Во главе комитета остался Денис Соловьёв — заместитель председателя правления компании «Новатэк» и член исполкома РФС.
Также в состав комитета, среди прочих, вошли коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко и бывший вице-президент красно-белых Наиль Измайлов, бывший первый вице-президент «Локомотива» Алексей Киричек, директор по маркетингу «Матч ТВ» Дмитрий Лимарь, директор по проведению соревнований Российской Премьер-Лиги Евгений Савин, коммерческий директор «Зенита» Александр Сапега, директор по маркетингу букмекерской компании «Фонбет» Алина Якиревич, сообщает сайт РФС.
Измайлов работал в московском клубе с 2013 года и покинул его после окончания сезона-2018/19.
- 8 апреля 2021
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