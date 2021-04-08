Григалаве и Аджоеву-младшему грозит дисквалификация до 2 лет за атаку на тренеров ЦСКА

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, что может грозить игрокам тульского «Арсенала» Гиа Григалаве и Гураму Аджоеву, если подтвердится информация, что они накинулись на тренеров ЦСКА, обещая «проломить головы».
«Если эпизод действительно имел место, то возможны и спортивные санкции по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося. За попытку физического воздействия или само физическое воздействие (в зависимости от того, что было на самом деле, какие обстоятельства и прочее) возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трёх матчей до двух лет», — сообщил Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
По словам источника «Чемпионата», конфликт произошёл в подтрибунном помещении Центрального стадиона в Туле по окончании матча четвертьфинала Кубка России «Арсенал» — ЦСКА. До рукоприкладства дело не дошло — футболистов оттащили от тренеров.
- 8 апреля 2021
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